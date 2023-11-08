Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı

Balıkesir’den çaldığı servis aracı ile Bursa’ya gelen ve Bursa’da polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayan hırsız, 2 otomobile çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtı.

KAYNAK: İHA
Balıkesir’den çaldığı servis aracını Bursa’da bırakıp kaçtı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinden çalıntı ihbarı bulunan 10 S 10212 plakalı servis aracının Bursa’ya geldiği tespit edildi.

Polis ekipleri, çalıntı servis aracını merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde fark etti.

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Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şüpheli, araçla kaçmaya başladı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından, Görükle Dumlupınar Mahallesi'nde park halindeki 2 araca ve kaldırımdaki çöp kutularına çarpan şüpheli, aracı bırakarak kayıplara karıştı.

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Kazalı servis aracı, çekici yardımıyla kaldırıldı. Diğer yandan, servis aracının içerisinde boş içki şişeleri bulundu.

Polisin, olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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