Balıkesir'i yarım saatlik yağmur felç etti, bir çok ev ve iş yerini su bastı

Yağmur doluyla başladı ve hızla şiddetli bir sağanağa dönüştü. Yollar su birikintileriyle dolarken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Özellikle Bahçelievler ve Plevne Mahalleleri'nde yoğun etkisi olan yağış nedeniyle polis ekipleri bazı caddelerde ulaşımı durdurdu. Yerel kaynaklar, yarım saatlik sürede metrekareye 50 kilograma yakın yağış düştüğünü belirtiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, sahadaki çalışmaları koordine etmek için ekipleriyle birlikte yer aldı.

Başkan Yılmaz, yaşanan durum için geçmiş olsun dileklerini ileterek Altıeylül ilçesine bağlı Plevne Mahallesi'nde olduklarını ifade etti. Logarların taşmadığını belirten Yılmaz, hava koşullarının hızla değiştiğini ve su biriken bölgelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şiddetli yağmur nedeniyle altyapıda yüklenmeler olduğunu ve asfaltın zarar gördüğünü aktardı. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.