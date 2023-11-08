Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Balıkesirspor'da Teknik Direktör Mehmet Demirtaş da istifa etti.

KAYNAK: DHA
Balıkesirspor'da Demirtaş dönemi kısa sürdü

Kulüpte 4 hafta önce göreve gelen Demirtaş'ın deplasmanda 3-2 kaybedilen son Sultanbeyli Belediyespor sınavında maç anında oyundan aldığı bir futbolcuyla tartıştığı ve ikinci devreye çıkmayarak istifa ettiği öğrenildi.

Sezon başında Recep Çetin'le anlaşan ancak daha sonra takım 5 haftada düşme hattında kalınca yollarını ayıran Bal-Kes'te Demirtaş, takımla çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son 2 yılda 1'inci Lig ve 2'nci Lig'den üst üste düşen Balıkesirspor, bu sezon başında transfer yasağını açmasına rağmen grubunda 9 maçta 7 puanla amatöre düşme hattında kaldı.

85c57ce125f581f994ed46f063d75bd1.jpg

İlgili Haberler
Balıkesirsporlu futbolculara yemek yerken kendi taraftarları saldırdı. Sen misin yemek yiyen
Öne Çıkanlar
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 143. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy yeni depremin kaç büyüklüğünde olacağını açıkladı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi Ekonomi
Koç Holding'e şok. Kötü haber geldi
Karısını tüfekle öldürdü Gündem
Karısını tüfekle öldürdü
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü Dünya
ABD Başkan Yardımcısı Harris Herzog ile telefonda görüştü
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti Ekonomi
Dev borçlanmaya dev faiz. Yarısı Araplara gitti
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü Gündem
Sivas’ta görüntülendi. Zehirli dev yılan hayrete düşürdü
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı Gündem
'Enerci' şarkısı tüm platformlardan kaldırıldı
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor Fenerbahçe'ye bunu hep yapıyor. Turgay Beşyıldız yazdı