Balıkesirspor'un nasıl soyulduğunu Hırvat kaleci açıkladı

Hırvat kaleci Andrija Vukovic isyan etti: Bir gün Balıkesirspor'un başkanı olacağım.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Balıkesirspor'un nasıl soyulduğunu Hırvat kaleci açıkladı

Balıkesirspor'un eski Hırvat kalecisi Andrija Vukovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kulübe başkan olarak dönmek istediğini söylerken kulüp yönetimiyle ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Balıkesirspor'un kalesini koruyan Hırvat kaleci Andrija Vukovic sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kulüp yönetimine ateş püskürdü.

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Tecrübeli eldiven kulübe başkan olarak dönmek istediğini söylerken şu anki yönetimden daha iyi yönetebileceğini vurguladı.

Andrija Vukovic paylaşımında, "Birçoğunuz beni arıyorsunuz o yüzden size söyleyeyim. Antrenör olmak istemiyorum. Bir gün döndüğümde Balıkesirspor'un başkanı olacağım. Kesinlikle bu amatörlerden daha kötü olmayacağım. Kesinlikle diğerleri gibi kulübü soymayacağım. Küçük para verip oyuncuya ait olan büyük parayı aldılar..." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Vukovic, 2015 yılında 150 bin Euro bonservis bedeli karşılığında RNK Split'ten Balıkesirspor'a transfer oldu. 2022 yılına kadar Balıkesirspor kalesini koruyan 40 yaşındaki kaleci, 2019 yılında kulübün transfer yasağının kalkması için kulübe 455 bin lira bağış yaptı.

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