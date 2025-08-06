Balıklama atlayış ölümle sonuçlandı! Profesyonel dağcı öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Muğla Bodrum’da denize balıklama atlayan profesyonel dağcı Naim Sıdra,18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Sıdra, sığ suda başını yere çarptığı öğrenildi.

Olay, 17 Temmuz'da Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra, denize balıklama atladı. Sığ suda başını yere çarpan Sıdra hareketsiz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Sıdra'yı Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı. Yapılan kontrollerinde boynunda kırık tespit edilen Sıdra, ileri bir tedavi için ambulansla İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede tedavisi süren Naim Sıdra, önceki gün hayatını kaybetti. Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.

Balıklama atlayış ölümle sonuçlandı! Profesyonel dağcı öldü

Balıklama atlayış ölümle sonuçlandı! Profesyonel dağcı öldü

Balıklama atlayış ölümle sonuçlandı! Profesyonel dağcı öldü

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