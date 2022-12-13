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Bal gibi yararlı

“Bal gibi olur!” sözünü birçoğumuz biliriz. Tamda öyle bir konu: Ballı su bakın ne işe bal gibi yarıyor.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 08:57
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Balın yararları

Bal gibi yararlı
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Balı sevmeyen yoktur. İştah açar, kansızlığın önüne keser, kansere bile çare olduğu söyleniyor. Peki, ballı su içmek ne işe yarar? İşte balın ve ballı suyun faydaları.

GAZ ÇIKARMAYA YARIYOR
Bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununa yardımcı oluyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KALKANI
Bakterileri öldürüyor. İçindeki antioksidanlar ise kötü olan serbest radikallerle savaşıyor.

ALERJİ DÜŞMANI
Polenlere karşı vücudunuzu koruma altına alır.

ENERJİ VERİR
Vücut susuz kaldığında halsizlik oluşuyor. Ballı su sizi harekete geçiriyor.

KİLO VERDİRİYOR
Şekerli içecekler yerine ballı suyu tercih ederek kalori alımını azaltır ve kilo verebilirsiniz.

TOKSİNLERİ YOK EDİYOR
Ballı suyu düzenli olarak içtiğinizde hastalığa yol açan toksinlerden kurtuluyorsunuz.

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