Bal gibi yararlı

Balı sevmeyen yoktur. İştah açar, kansızlığın önüne keser, kansere bile çare olduğu söyleniyor. Peki, ballı su içmek ne işe yarar? İşte balın ve ballı suyun faydaları.

GAZ ÇIKARMAYA YARIYOR

Bir bardak ılık ballı su içmek gaz sorununa yardımcı oluyor.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN KALKANI

Bakterileri öldürüyor. İçindeki antioksidanlar ise kötü olan serbest radikallerle savaşıyor.

ALERJİ DÜŞMANI

Polenlere karşı vücudunuzu koruma altına alır.

ENERJİ VERİR

Vücut susuz kaldığında halsizlik oluşuyor. Ballı su sizi harekete geçiriyor.



KİLO VERDİRİYOR

Şekerli içecekler yerine ballı suyu tercih ederek kalori alımını azaltır ve kilo verebilirsiniz.

TOKSİNLERİ YOK EDİYOR

Ballı suyu düzenli olarak içtiğinizde hastalığa yol açan toksinlerden kurtuluyorsunuz.