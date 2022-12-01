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Turhan Çömez açıkladı. Balkan mafyasının merkezi olan ülke Türkiye'de terör uyarısı yaptı

İYİ Partili Turhan Çömez, Balkan mafyasının merkezi Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın "Türkiye'de terör saldırısı" uyarılarını eleştirerek, Süleyman Soylu'nun BAE'ye yaptığı ziyarete de göndermelerde bulundu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:11
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Balkan mafyasının merkezi olan ülke Türkiye'de terör uyarısı yaptı. Turhan Çömez açıkladı

Turhan Çömez açıkladı. Balkan mafyasının merkezi olan ülke Türkiye'de terör uyarısı yaptı
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İYİ Partili Turhan Çömez, Sırbistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı "Türkiye'de terör saldırısı uyarısı" ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti üzerinden "Başkanlık Sistemi"ni eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Balkan mafyasının merkezi olarak nitelendirdiği Sırbistan'ın Dışişleri Bakanı'Nın Türkiye'de terör saldırısı olacağını iddia ettiğini söyleyen Turhan Çömez, İçişleri Bakan Süleyman Soylu ile ilgili ise şunları söyledi:

"Şam’a huzur getireceğiz diyen Soylu,
“Darbenin arkasındaki devlet, bu net” dediği BAE’ne gidip,
Güvenlik anlaşması imzalıyor."

Çömez, "Ucube sistem böyle bir şey demek ki" diyerek tweetini sonlandırdı.

4 ÜLKEDEN TERÖR UYARISI

Emniyetin üç Batı Avrupa ülkesinin Ankara büyükelçiliği ile bir uluslararası kuruluşa güvenlik uyarısı yaptığı öne sürüldü

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic de vatandaşlarını "Türkiye'ye seyahat etmemeleri" uyarısı yaptı. Tanjug ajansının haberine göre Dacic'in uyarısında "Özellikle Ankara'ya seyahat etmeme" çağrısı yer aldı. Dacic "Güvenlik kurumlarından aldığımız bilgiye göre önümüzdeki birkaç hafta için olası terör saldırıları konusunda vatandaşları uyarmak istiyorum ve bu bilgi, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya dair" dedi.

Dacic, uyarının Türkiye'nin başka bölgeleri için de geçerli olabileceğini söyleyerek, Sırbistan vatandaşlarına zorunlu gerekçeleri yoksa Türkiye'ye seyahat etmeme, Türkiye'de bulunanlara da "kalabalık yerlerden kaçınma" çağrısı yaptı.

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1950
1.12.2022 17:34
Terör örgütleri taşeron diyecem de, ülkeleri yönetenler, özellikle fukara ülkelerin ki, onlarda büyük devletlerin taşeronu, o yüzden kendinden başkası, hatta ülke umurlarında değil  
 
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