Balkanlardan kara haber şemsiyeleri hazırlayın 'Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün veri sistemine göre yurdumuza 30 Eylül’den itibaren balkanlar üzerinden soğuk hava dalgası geleceği belirtildi. Pazartesi günü sıcaklık 10 derece birden düşecek. Ani sıcaklık düşüşü sonrasında ise olumsuz hava koşulların oluşması ise bekleniyor.

SİS VE PUSLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlerde; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öne sürülüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis beklendiği açıklandı.

28 DERECEDEN 18 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Meteoroloji, sitesinde paylaşılan harita sistemine göre; 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar 28 dereceden 18 dereceye kadar bir düşüş yaşayacak. Ülkenin ise büyük bölümünün yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

PAZARTESİ GÜNÜ YURDA GİRİŞ YAPACAK

Cuma, Cumartesi ve Pazar günü ise ülkenin büyük bölümünde güneşli havanın hakim olacağı dikkat çekerken, balkanlardan gelecek olan soğuk hava Pazartesi günü yurda batı bölgesinden giriş yapacak.