Balkon aracın üzerine düştü! Kaza geliyorum demedi...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Beldesi Kokaksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan yan yana 3 metruk bina, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Uzun süredir kullanılmayan ve bakımsız durumda olan binaların tehlike oluşturduğu iddia ediliyor.

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, yaklaşık 10 gün önce söz konusu binalardan birine ait balkon aniden çökerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından vatandaşlar durumu Saltukova Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri; yeni kazaları önlemek amacıyla binaların önüne güvenlik şeridi çekti. Ancak bölge halkı, yalnızca güvenlik şeridinin yeterli olmayacağını belirterek, kalıcı çözüm talebinde bulundu.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, binaların çatılarından ve cephelerinden zaman zaman parça döküldüğünü, bu durumun özellikle çocuklar ve yoldan geçen yayalar için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini ve binaların yıkılarak alanın güvenli hale getirilmesini istediler.