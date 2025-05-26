Balkon aracın üzerine düştü! Kaza geliyorum demedi...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balkon aracın üzerine düştü! Kaza geliyorum demedi...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yan yana bulunan 3 metruk bina, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Söz konusu binalardan birine ait balkon aniden çökerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova Beldesi Kokaksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan yan yana 3 metruk bina, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Uzun süredir kullanılmayan ve bakımsız durumda olan binaların tehlike oluşturduğu iddia ediliyor.

Mahalle sakinlerinin ifadelerine göre, yaklaşık 10 gün önce söz konusu binalardan birine ait balkon aniden çökerek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

d.webpOlayın ardından vatandaşlar durumu Saltukova Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri; yeni kazaları önlemek amacıyla binaların önüne güvenlik şeridi çekti. Ancak bölge halkı, yalnızca güvenlik şeridinin yeterli olmayacağını belirterek, kalıcı çözüm talebinde bulundu.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, binaların çatılarından ve cephelerinden zaman zaman parça döküldüğünü, bu durumun özellikle çocuklar ve yoldan geçen yayalar için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Yetkililerden bir an önce harekete geçilmesini ve binaların yıkılarak alanın güvenli hale getirilmesini istediler.

Son Haberler
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan iktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu: Tank Palet Fabrikası’nda ne planlanıyor?
Eski Bakan ktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu?
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor