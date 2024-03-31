Balkon konuşmasında balkon çöktü

Kaynak: İHA
Balkon konuşmasında balkon çöktü
Denizli’nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu çok sayıda partili yaralandı.

2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık, yarışı önde tamamladı. Resmi olmayan sonuçların belli olmaya başlamasının ardından birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Tavas merkez Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesinde bulunan parti binası önünde toplandı.

oktu.jpg

Caddede devam eden kutlamaların yanı sıra ikinci kattaki parti binasına çıkan kalabalık bir grup, ilçe binasının iki balkonunu doldurdu. Kutlamalar coşku içerisinde devam ederken, ağırlığa daha fazla kaldıramayan balkonlardan birisi üzerindekilerle birlikte çöktü. Balkonun çökmesi sonucu caddede ve balkonda bulunan çok sayıda partili yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Halen çökmenin devam ettiği balkonun etrafı güvenlik çemberine alındı.

Son Haberler
Seçim sonuçlarını gören Ahmet Hakan Erdoğan'a yağ yakarak geri çekildi. Abdülkadir Selvi dudaklarını ısırarak kıskandı: Ben niye düşünemedim dedi Gündem
Seçim sonuçlarını gören Ahmet Hakan Erdoğan'a yağ yakarak geri çekildi. Abdülkadir Selvi dudaklarını ısırarak kıskandı: Ben niye düşünemedim dedi
AKP’nin seçim boyunca hedef aldığı Yeniden Refah’tan büyük başarı. 1 Büyükşehir 1 il olmak üzere toplam 69 belediye kazandı Gündem
AKP’nin seçim boyunca hedef aldığı Yeniden Refah’tan büyük başarı. 1 Büyükşehir 1 il olmak üzere toplam 69 belediye kazandı
Son dakika… Meral Akşener istifa edecek! ‘Abi’ dediği isim ne zaman konuşacağını açıkladı Gündem
Son dakika… Meral Akşener istifa edecek! ‘Abi’ dediği isim ne zaman konuşacağını açıkladı
Ahmet Hakan bu sözlerle stüdyodan ayrıldı: Vatandaş 'Bu seçim yerel seçim, Erdoğan'la ilgili bir durum yok' diyor Gündem
Ahmet Hakan bu sözlerle stüdyodan ayrıldı: Vatandaş 'Bu seçim yerel seçim, Erdoğan'la ilgili bir durum yok' diyor
İmamoğlu'ndan zafer konuşması yaptı. Asıl konuşmayı Saraçhane'de yapacak Gündem
İmamoğlu'ndan zafer konuşması yaptı. Asıl konuşmayı Saraçhane'de yapacak
İki aday eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi Yerel Haberler
İki aday eşit oy alınca muhtar kura ile belirlendi
Özgür Özel balkon konuşması değil otobüs konuşması yaptı Gündem
Özgür Özel balkon konuşması değil otobüs konuşması yaptı