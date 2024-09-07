Balkon korkuluklarına sıkıştı ecel terleri döktü. Böyle kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balkon korkuluklarına sıkıştı ecel terleri döktü. Böyle kurtarıldı

Balkon korkuluklarına tırmanan 10 yaşındaki kız çocuğu sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Batman’da oyun oynarken balkon korkuluklarına sıkışan çocuk itfaiye erlerinin demir korkuluğu kesmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Batman’da oyun oynarken balkon korkuluklarına sıkışan çocuk kurtarıldı. Kardelen Mahallesinde bulunan TOKİ konutlarındaki evlerinin balkonunda oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu, balkon korkuluklarına tırmandı.

KORKULUK KESİLEREK KURTARILDI
Çocuk, bahçedeki arkadaşlarına bakmak istediği sırada dengesini kaybeden çocuk korkuluklara sıkıştı.
Ağlama ve bağırma sesleri üzerine balkona gelen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çocuk, itfaiye erlerinin demir korkuluğu kesmesiyle sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk, ailesine teslim edildi.

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