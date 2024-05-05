Balkonda alev alan yatak korkuttu

Kaynak: İHA
Balkonda alev alan yatak korkuttu
Antalya Muratpaşa'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin balkonunda bulunan yatak, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bugün sabah saat 09.30 sıralarında ilginç bir yangın olayı meydana geldi. Yenigün Mahallesi 1044 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairenin balkonunda bulunan yatak, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sırasında dairede dumandan etkilenen olabileceği ihtimaline karşı tedbiren ambulans ekibi de olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin dairede bulunan vatandaşlara yaptığı ilk müdahalede herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.

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