Balkonda oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk beton zemine düştü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 yaşındaki çocuk oyun oynadığı sırada 2. kattaki evin balkonundan aşağı düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
Balkonda oyun oynayan 5 yaşındaki çocuk beton zemine düştü

Olay, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Kemalettin Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. 2. kattaki evin balkonunda oyun oynamak isteyen 5 yaşındaki E.B., annesinden habersiz 2. kattaki evin balkon korkuluğuna tırmanmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybeden küçük kız, camekanlı balkondan aşağı düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, beton zemine düşen çocuğa ilk yardım uyguladı. Çocuk daha sonra ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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