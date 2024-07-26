Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı: Dehşet anları kamerada!

Kaynak: DHA
Balkonda tartıştığı annesini bıçakladı: Dehşet anları kamerada!

Ankara'da yaşanan bir olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen D.K. isimli genç kız, annesi Z.K.'ye bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda Z.K. yaralanırken, bu korkunç anlar kameraya saniye saniye kaydedildi.

Ankara'da Z.K., balkonda tartıştığı ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen kızı D.K.’nın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Anne hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözaltına alındı. Olay anı ise çevredeki binalarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354'üncü Sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan D.K., oturdukları binanın balkonunda annesi Z.K. ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çevredeki binalarda oturanlar da pencere ve balkonlardan anne ile kızının tartışmasına şahit oldu.

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Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan bıçağı alan D.K., annesine saldırdı. Kadının yardım çağrıları üzerine çevrede oturanlar 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne Z.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis ekipleri D.K.’yı gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu arada D.K.’nın annesini bıçakla yaraladığı o anlar ise komşuları tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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