Balkondan düşen genç kadın ağır yaralandı

Olay, Efeler ilçesi 7 Eylül Mahallesi 1006 Sokak üzerinde yaşandı. Alınan bilgiye göre 3 yıllık evli ve 8 aylık bir bebeği olduğu öğrenilen Z.A. (24) iddiaya göre dengesini yitirerek 5. kattaki evlerinin balkonundan önce ağacın üstüne oradan da zemine düştü.

Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım çağırdı. Yapılan ihbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen eden polis ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Z.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan genç kadının yaşam savaşı verdiği öğrenilirken, olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.