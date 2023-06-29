Balkondan tırmandı gelininin kafasına sıktı. Silah tutukluk yapınca oğlu ile eşi kurtuldu

İHA'nın haberine göre, olay Karabük merkeze bağlı Yenimahalle Gazi Sokak'ta sabaha karşı saat 05.30'da meydana geldi. Cezaevinden yeni çıkan Tarık Çimen adlı şahıs, kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep oldukları iddiasıyla, eşi, oğlu ve gelininin yaşadığı eve gizlice gelerek tartışmaya başladı.

3 katlı evin son katına balkondan tırmanarak giren Tarık Çimen, "Benim aramı bozdunuz, size de rahat vermem" diyerek kurusıkıdan çevirme tabanca ile önce 19 yaşındaki gelini Karbeyaz Çimen'i kafasından vurdu. Daha sonra oğlu Samet ve eşi Güler Çimen'i de aynı tabanca ile vurmak isteyen Tarık Çimen'in tabancası tutukluk yaptı.

Bu sırada oğlu Samet, eline aldığı bıçakla babasını kolundan bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası elinden tabancası düşen Tarık Çimen evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 19 yaşındaki gelin Çimen'in hayatını kaybettiği tespit edilerek, genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFTİRA ATTILAR İDDİASI

Gözaltındaki Tarık Çimen'in ise polislere verdiği ilk ifadesinde oğlu ve gelini ile düğün meseleleri yüzünden 3 ay önce aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle oğlu ve gelininin kendisine iftira atarak cezaevine girmesine sebep olduklarını anlattı.

Çimen ayrıca 22.06.2023 tarihinde cezaevinden tahliye olduğunu, 29 Haziran gece saatlerinde, kendisine iftira atarak ceza almalarına sebep olan oğlu Samet, eşi Güler ve gelini Karbeyaz Çimen'i öldürmek maksadıyla ikametine gittiğini belirtti.

Çimen eve balkondan tırmanarak girdiğini ve salon kısmında gelinini yanında getirdiği tabanca ile vurduktan sonra yaşanan arbede sonrasında ikametten kaçtığını beyan ettiği öğrenildi.