Balkonundan çökmesi sonucu ölen CHP’li başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA
Balkonundan çökmesi sonucu ölen CHP’li başkan yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı
Denizli’de resmi olmayan ilk seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binası balkonunun çökmesi sonucu düşüp hayatını kaybeden İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, toprağa verildi.

CHP Tavas Belediye Başkan Adayı Kadir Tatık’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasıyla birçok partili, seçim zaferini kutlamak için Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi'nde yer alan parti binası önüne geldi. Caddede kutlamalar sürerken, parti binasının ikinci katına çıkan kalabalık bir grup, iki balkonu doldurdu.

Kutlamalar sürerken, ağırlığı daha fazla kaldıramayan balkonlardan birinde üzerindekilerle birlikte çökme meydan geldi. Balkonun çökmesiyle caddede ve balkonda bulunan partililerden 3’ü ağır 8 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yaralılar, daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

60 yaşındaki CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Palaz’ın Adli Tıp morgundan alınan cenazesi, ikindi namazını müteakip Tavas merkez Mestanağa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendikten sonra Orta Mahalle’de bulunan Tavas Mezarlığı’nda toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Palaz'ın cenazesine çelenk göndererek aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

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