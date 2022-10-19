Bu ikiliyi birlikte yiyince zıpkın gibi hissettiriyor

Sarımsak neredeyse tüm dünya mutfaklarında kullanılıyor. Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak bal ile yan yana geldiğinde inanılmaız bir güç ortaya çıkıyor. Sarımsak ve balı birlikte tüketenlerin bağışıklığı artarkan kronik hastalıklar, enfeksiyon, bahar nezlesi, ishal, soğuk algınlığı, grip gibi sağlık sorunları ile savaşmak zorunda kalmıyor.

Zaten düzenli olarak sarımsak yemek; kan basıncının ve kolesterol seviyesini düşürüyor. Koroner kalp hastalıklarının ve kalp krizinin önlenmesine, osteoartrit, şeker ve prostat büyümesi semptomlarının hafifletilmesine de yardımcı oluyor.

Uzmanlar sarımsağı çiğ kullanmayı öneriyor. Ancak işin içine bal girince işler değişiyor. Sarımsağı bal ile bir karıştırıp sarımsak tüketmeyi hem daha kolay bir hale getirebilir hem de etkisini artırabilir.

İki süper güç sarımsak ve bal, bir araya geldiğinde sayısız faydalar sağlıyor adeta mucize dedirtiyor.

Adeta kendi başına bir tedavi yöntemi olan sarımsak ve bal karışımını tüketirken tabi ki bunu sağlıklı bir yaşam biçimi ile de desteklemek gerekiyor. İşte o müthiş ikiliin faydaları

TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Yüksek tansiyon, tüm kalp ve damar sağlığınızı tehdit eden bir rahatsızlıktır. Tansiyonunuzu doğal yöntemlerle kontrol altına almak istiyorsanız her gün aç karnına sarımsak ve bal karışımını tüketmeye özen gösterin.

KÖTÜ KOLESTROLÜ KONTROL ALTINA ALIR

Çiğ sarımsağın ezilmesiyle ortaya çıkan allisin maddesi, birikmiş kolesterolü atarak kan dolaşımınızı temizlemeye yardımcı olur. Ayrıca trigliserit seviyelerinin de dengeli kalmasını sağlar.

DOLAŞIM SİSTEMİNE BİREBİR

Sarımsağın içerisinde bulunan sülfür, balın şifalı özellikleri ile birleştiğinde, dolaşım sisteminiz için çok faydalıdır. Bu iki malzeme, pıhtılaşmayı önler ve damarlarınızı güçlendirerek damarda kan pıhtılaşması anlamına gelen tromboz ve varisli damar oluşumunu önler.

ENFLAMASYONU DÜÜRÜYOR

Yapılan çalışmalar, pek çok kronik rahatsızlığın, bedendeki dengesizliklerden kaynaklanan enflamasyon nedeniyle ortaya çıktığını göstermektedir.

Hem sarımsak hem de bal, enflamasyonla savaşan besinlerdir. Bunun yanı sıra artrit, ödem ve kas rahatsızlığı gibi durumlara etkili doğal ağrı kesicilerdir.

ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR

Öksürüğünüz ister bakteriyel enfeksiyon ister virüs sonucu olsun, bal ve ezilmiş sarımsakla hazırlayacağınız şurup, öksürüğünüzü kesip atacaktır. Bu karışım, hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır ve balgam söktürücü etkiye sahiptir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE FAYDALI

Antimikrobiyel ve antifungal özellikleri bulunan bal ve sarımsak besinleri, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olur. İki besin de vücudunuzun virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırır.

SOĞUK ALGINLININ İYİLEŞMESİNİ SAĞLIYOR

Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları, bal ve sarımsak karışımının düzenli kullanılması ile bastırılabilir. Bu karışım, virüslerle savaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini sağlar.

NASIL HAZIRLANIR?

Sarımsağı soyup taneler içinde bal olan kavonoza konulur

1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletilir.

Şurup haline geldikten sonra kahvaltıdan önce 1 kaşık 7 gün boyunca her sabah tüketilir.

(1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketebilirsiniz)