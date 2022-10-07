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İşte Rusların yaşam iksiri. Vücudu yeniliyor. Felç riskini azaltıyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor

Bağışıklık sistemini güçlendiren, vücudu yenileyen çeşitli hastalıklardan koruyan doğal kür tarifini Rus doktorları verdi. Limon sarımsak kürünün faydaları saymakla bitmiyor.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 12:47
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Limon sarımsak kürünün faydaları saymakla bitmiyor. İşte Rusların yaşam iksiri. Vücudu yeniliyor. Felç riskini azaltıyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor

İşte Rusların yaşam iksiri. Vücudu yeniliyor. Felç riskini azaltıyor. Zayıflamaya yardımcı oluyor
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Faydalı gıdalarla karıştığında etkisini iki katına çıkaran doğal karışımlar günümüzde sıkça rağbet görüyor. Rusların sık sık tükettiği Limon sarımsak kürü Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önerilmesi dikkat çekti. Bu mucizevi besinler adeta şifa dağıtması dikkatlerden kaçmadı. Ancak tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilerin bu karışımı içmemeleri gerektiği vurgulandı. İlaç kullananların içmeden önce doktora danışmasının ise gerektiği vurgulandı.

LİMON SARIMSAK KÜRÜ FAYDALARI

-Vücudu gençleştiriyor.

-Beyin hücrelerini yeniliyor, felç riskini azaltıyor.

-Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelen limon sarımsak kürü damar tıkanıklıklarını açıyor, damar iltihaplarını iyileştiriyor.

-Vücuttaki şeker oranını dengeliyor, pankreası yeniliyor.

-Kötü kolestrolü düşürüyor, hipertansiyonu önlüyor.

-Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflamaya yardımcı oluyor.

-İdrar söktürüyor, ödem attırıyor.

-Helycobeacter pylori adlı ülser mikrobunu yok ederek mide ülserinin iyileşmesini sağlıyor.

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, alerjilere çare oluyor.

-Kireçlenmeyi önlüyor, romatizma ağrılarını dindiriyor.

-Böbrek ve safra taşlarını eritiyor.

LİMON SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Limon ve sarımsak kürü birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Bu kürü amaca yönelik kullandığınızda uzun vadede etkisini görebilirsiniz. Limon sarımsak kürü malzemeleri farklı tariflerde ufak değişkenlikler gösterebilmektedir.

En bilinen limon sarımsak kürü tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler: 2 litre saf limon suyu, 40 diş sarımsak ve malzemeleri alacak büyüklükte bir kavanoz.
Kürü yapmak için limonları sıkıp kabınıza boşaltın. Kabuğunu soyduğunuz 40 diş sarımsağı da suyunu sıktığınız limonlara karıştırdıktan sonra kabın ağzını kapatın.

Karışımı 25 gün oda sıcaklığında muhafaza edin. Limon sarımsak kürünü 25 gün boyunca gün aşırı çalkalarsanız karışımınız daha kolay kıvam alacaktır.
Gelelim, limon sarımsak kürü nasıl kullanılır ve hazırlanır sorusunun cevabına…
25 günün sonunda sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Karışımı her gün sabah aç karna yarım bardak içebilirsiniz.
Bir diğer kür olan limon sarımsak maydanoz kürü ise kalp damarlarındaki tıkanıklığı giderir ve kan dolaşımını güçlendirir.

MALZEMELER:

1 diş sarımsak
1 demet saplı maydanoz
2 yemek kaşığı limon suyu
Yarım bardak su

YAPILIŞI:

Maydanoz ve sarımsaklar ince ince doğranır. Daha kolay doğramak için mutfak robotu da kullanabilirsiniz.

İnce doğranmış maydanoz ve sarımsaklarınıza limon suyunu ilave ettikten sonra suyunuzu da eklemeyi unutmayın.

Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra hepsini son kez robottan geçirebilirsiniz.

Karışımı her sabah yemek yemeden en az yarım saat önce tüketebilirsiniz.

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