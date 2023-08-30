Baltalı çılgın adam oyun parkını parçaladı. Çocuklar korku dolu gözlerle izledi

Konya’da bulunan bir çocuk parkında bir kişi elindeki baltayla korku dolu anlar yaşattı.

Baltalı çılgın adam oyun parkını parçaladı. Çocuklar korku dolu gözlerle izledi

Konya'nın Karatay ilçesinde çocukların oyun oynadığı bir parkta ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, oğlunun parkta düşüp kolunu kırdığını düşünen bir kişi, büyük bir öfkeyle oyun parkına saldırdı. İddiaya göre, oğlunun parkta düşüp kolunu kırdığını düşünen bir kişi, büyük bir öfkeyle oyun parkına saldırdı.

Olay, çocukların ve ebeveynlerin korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Şahıs, eline aldığı bir balta ile parkın ekipmanlarını parçalamaya başladı. Bu saldırı, çocukların gözü önünde gerçekleşti ve büyük bir panik yarattı.

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