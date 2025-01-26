Baltık Denizi'ndeki kablolar için NATO ve Letonya harekete geçti

Letonya ile İsveç'in Gotland Adası arasında Baltık Denizi'ne döşenen sualtı fiber optik kablosu, geçtiğimiz pazar sabahı hasar gördü. Letonya basınına göre olay, dış etkenler nedeniyle meydana geldi. Letonya Başbakanı Evika Siliņa, olay sonrası güvenlik birimlerini ve ilgili bakanlıkları acil toplantıya çağırdı. Alternatif veri iletim yollarının aktif olduğu ve hizmetlerde büyük bir aksama yaşanmadığı bildirildi.

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KRİTİK ALTYAPI HASARI: İLK BULGULAR VE SORUŞTURMA

Hasar gören kablo, Letonya Devlet Radyo ve Televizyon Merkezi'nin (LVRTC) kritik altyapısının bir parçası. Letonya Ulusal Denizcilik Operasyon Merkezi'nin olayı ilk bildiren kurum olduğu ve hemen bölgeye askeri devriye gönderdiği öğrenildi. Askeri ekipler, hasar noktasına yakın iki gemiyi tespit etti. Bu gemilerden biri Rusya'ya gitmekte olan "Michalis San" isimli gemiydi. Ancak, gemilerde herhangi bir şüpheli faaliyet izine rastlanmadı.

Letonya güvenlik birimleri, konuyu daha derinlemesine araştırmak üzere soruşturma başlattı. Uzmanlar, kablonun 50 metre derinlikte olması nedeniyle net hasar nedeninin, ancak tamir sürecinde belirlenebileceğini ifade ediyor. İsveç Sahil Güvenlik ekipleri de soruşturma sürecine destek veriyor.

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NATO VE BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ: YENİ ÖNLEMLER YOLDA

Letonya Başbakanı Siliņa, NATO ve Baltık ülkeleriyle yakın temas halinde olduklarını ve olası sabotajlara karşı bölgesel iş birliğini güçlendirdiklerini duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, deniz altı altyapısının korunması için Baltık Denizi'nde yeni bir misyon başlatılacağını açıkladı. Son aylarda bölgedeki diğer sualtı kablolarında da benzer sorunlar yaşandığı ve sabotaj şüphesiyle incelendiği biliniyor.

LVRTC, sualtı kablosunun tamiri için uluslararası bir firma ile anlaşma yapıldığını ve onarım gemisinin yakında bölgeye intikal edeceğini açıkladı. Hasar gören kablonun onarımı için tarih belirlenirken, Baltık bölgesindeki sualtı iletişim hatlarının güvenliğinin artırılması gündemde.

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