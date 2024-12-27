Baltık Denizi’nde güvenlik alarmı: NATO bölgedeki varlığını arttırıyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Baltık Denizi’nde artan tehditler sonrası NATO’nun askeri varlığını güçlendireceğini duyurdu. Bu karar, Finlandiya ve Estonya’yı birbirine bağlayan enerji kablosunun Noel Günü’nde şebekeden kopmasıyla başladı. Olayın kasıtlı sabotaj olabileceği belirtiliyor. Daha önce de İsveç karasularında iki telekom kablosu zarar görmüştü.

Baltık Denizi’nde kablo kesintisi: Çin gemisi şüphe altında

SABOTAJ ŞÜPHESİ VE SORUŞTURMA

Finlandiya makamları, Eagle S isimli bir petrol tankerini, “ağırlaştırılmış sabotaj” şüphesiyle inceleme altına aldı. Tankerin, kablonun zarar görmesinde etkili olabilecek bir "gölge filo" parçası olduğu iddia ediliyor. Bu filo, Batı yaptırımlarını aşmak için Rusya’nın kullandığı eski gemilerden oluşuyor. Tankerin Rus limanından hareket ederek Mısır’ın Port Said limanına doğru seyrettiği kaydedildi.

Putin'den korkutan hamle. Rusya'nın gölge filosu Baltık Denizi'ne indi

NATO VE AB’DEN DESTEK

Mark Rutte, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmesinde NATO’nun tam destek sağladığını belirtti. Rutte, “Kritik altyapımızın korunması için ortak çalışmamızı sürdüreceğiz” dedi. Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur ise deniz altı enerji bağlantılarının hem askeri hem de sivil yollarla korunacağını vurguladı.

Avrupa Birliği de olaya tepki gösterdi. Rusya’nın gölge filosuna yönelik yaptırımlar genişletilirken, 50 yeni petrol tankerinin kara listeye alınacağı açıklandı. AB, Kremlin’in savaş makinesine giden finansal kaynakları sınırlamayı amaçlıyor.

Finlandiya ve Estonya arasında kablo gerginliği