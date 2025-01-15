Baltık Denizi'nde tansiyon artıyor: İsveç savaş gemileri yola çıktı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin savaşta olmadığını ancak barışın da tam anlamıyla sağlanmadığını belirterek, Baltık Denizi'ndeki güvenlik tehditlerine karşı ilk kez silahlı kuvvetleri görevlendireceklerini açıkladı. İsveç, NATO’nun altyapıyı koruma ve Rusya’nın "gölge filosunu" izleme çabalarına katkı sağlamak amacıyla üç savaş gemisi ve bir ASC 890 keşif uçağı gönderecek.

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HEDEF: HİBRİT TEHDİTLERE KARŞI HAZIRLIK

Sälen’de düzenlenen Halk ve Savunma Konferansı'nda konuşan Kristersson, Baltık Denizi’ndeki sualtı kablo sabotajlarına dikkat çekerek, "düşmanca niyetlerin" göz ardı edilemeyeceğini söyledi. Hibrit saldırıların arttığını belirten Kristersson, bu durumun robotlar ve askerlerle değil, bilgisayarlar, dezenformasyon ve sabotajlarla gerçekleştiğini ifade etti.

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ULUSAL GÜVENLİK YATIRIMLARI ARTIYOR

İsveç’in NATO üyeliğini destekleyen Kristersson, ülkenin savunma harcamalarının 2030’a kadar 37,5 milyar SEK’e çıkacağını ve yeni bir ulusal siber güvenlik merkezi inşa edileceğini duyurdu. İsveç, gayrisafi yurtiçi hasılasının %2,4’ünü NATO’ya ayırıyor ve bu oran üç yıl içinde %2,6’ya çıkacak.

NATO VE BALTIK ÜLKELERİYLE İŞ BİRLİĞİ

Kristersson, Baltık Denizi’nde yaşanan sualtı kablosu sabotajlarına ilişkin Finlandiya ve Estonya liderleriyle Helsinki’de görüşeceğini açıkladı. İsveç, saldırıların tesadüfi olmadığını vurgularken, NATO’nun destek vermeye hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, İsveç’teki ulusal güvenlik konseyi durumu yakından izliyor.