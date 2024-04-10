Bambum’dan Kütahya'ya yeni fabrika yatırımı

Doğal olmayan mutfak gereçlerinde bulunan nikelin ve diğer zararlı bileşenlerin canlı gıdalardaki vitamin değerlerine zarar vermesinden yola çıkarak kurulan Bambum, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek bambu üreticisi olarak öne çıkıyor.

Kurulduğu günden bu yana her yıl yüzde 100 büyüyen Bambum, 2024 yılının ilk yatırımını yaparak Kütahya'da yeni bir üretim tesisi için kolları sıvadı.

‘ÖNDE GELEN ÜRETİCİLERDAN OLMAK İSTİYORUZ’

Hâlihazırda İstanbul'da 12 bin metrekarelik tesiste faaliyet gösterdiklerini belirten Bambum Genel Müdürü A.Selman Yar, "Artan üretim rakamlarını karşılamak ve bölgede istihdam yaratmak adına Kütahya'da yeni bir üretim tesisi kurma kararı aldık. Üretim tesisimizde hem 2000 çeşitten fazla bambu mutfak ürünlerinin üretimini yapacağız ve markamız için yeni bir adım olan porselen üretimine başlayacağız. Açık ve kapalı olmak üzere toplamda 40 bin metrekarelik alana sahip olması planlanan fabrikamız ile Türkiye'nin yapay zekâ ve inovatif destekli fabrikası olarak öne çıkmayı planlıyoruz. Üstün kalite ve özel tasarım ürünlerimiz ile bambu pazarında edindiğimiz tecrübeyi porselen pazarında da göstererek Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer almayı planlıyoruz. Fabrikamız için tüm çalışmaları tamamladık ve 2024 yılının son çeyreğinde üretime başlayacak şekilde planlamalarımızı yaptık" açıklamasında bulundu.

200 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

İlk etapta tesiste 200 kişi istihdam edeceklerini belirten Yar, "Ancak ilerleyen süreçlerde tesiste yapılacak kapasite artırım çalışmaları ile istihdam sayımız da artacaktır. Fabrikamız faaliyete geçtikten 1 yılın sonunda yüzde 70 oranında kapasite artıracağız. Bu da hem istihdam hem de üretim adetleri açısından önemli bir ivme demek. Ayrıca, ihracat rakamlarımızı yüzde 50 oranında artırarak global arenada daha fazla varlık göstereceğiz" dedi.