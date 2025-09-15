Banco BPM’den 2,5 milyar euroluk transferi hamlesi

Milano merkezli Banco BPM, Societe Generale’in danışmanlığında gerçekleştireceği bu anlaşmayı yıl bitmeden tamamlamayı planlıyor. Banka, 2025 içinde daha önce iki benzer işlem yapmıştı. Mali İşler Direktörü Edoardo Ginevra, ağustos ayında yaptığı açıklamada dördüncü çeyrekte yeni bir anlaşma üzerinde çalışıldığını doğrulamıştı.

RİSK TRANSFERİ NEDİR?

Significant Risk Transfer (SRT) olarak bilinen bu yöntem, bankaların kredi portföylerini menkul kıymetleştirerek yatırımcılara satmasını içeriyor. Bu sayede kredi riskinin bir bölümü yatırımcıya devrediliyor. Genellikle kredi değerinin yüzde 5 ile 15’i arasındaki kısmı kapsayan bu işlem, bankalara hem risklerini dağıtma hem de sermaye gerekliliklerini azaltma imkânı sağlıyor. Yatırımcılar ise düzenli faiz getirisi karşılığında bu riski üstleniyor.

AVRUPA BANKACILIĞINDA YÜKSELEN TREND

Bloomberg Intelligence verilerine göre küresel SRT piyasasının önümüzdeki iki yılda yıllık ortalama yüzde 11 büyümesi bekleniyor. Deutsche Pfandbriefbank, UBS ve Macquarie Capital gibi dev finans kuruluşları da benzer anlaşmalar için görüşmeler yürütüyor.

BANCO BPM’NİN KONUMU

Banco BPM, yılın ikinci çeyreği itibarıyla yüzde 13,3’lük ortak sermaye yeterlilik oranına ulaştı. Bu oran bankanın hedeflediği yüzde 13 seviyesinin üzerine çıkarak, olası satın alma teklifleri ve piyasa dalgalanmalarına karşı güçlü bir mali yapıya işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere banka, yılın başlarında Unicredit’in devralma girişiminin hedefi olmuştu.