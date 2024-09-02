Bandırma'da hırsızlık şebekesi çökertildi

İlk hırsızlık olayı, 23 Ağustos 2024 tarihinde Doruk Oba Villaları'nda meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişi, yaklaşık 700 bin lira değerinde tespih koleksiyonu, yemek takımı ve ziynet eşyalarını çaldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerde maske ve eldivenler bulundu ve delil toplama süreci başlatıldı.

Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda şüpheliler tespit edildi.

28 Ağustos 2024 tarihinde aynı şüpheliler, Doruk Oba Villaları'nda ikinci bir hırsızlık girişiminde bulundu; ancak köpek sesi duyunca kaçtılar.

Aynı gece, Paşabayır Mahallesi Aktoprak Caddesi'nde bulunan Kutay Apartmanı'nda üçüncü bir hırsızlık girişiminde bulundular. Bu sefer zemin kattaki evin balkonundan içeri girerek, ziynet eşyaları ve 6 adet kol saati çaldılar ve toplamda 100 bin lira değerinde eşyayı çaldılar.

Polisin yoğun çalışmaları sonucunda şüpheliler A.D. (25), T.M. (25) ve S.K. (26) tespit edilerek yakalandı.

Çalınan 5 tespih ve imitasyon takılar, ayrıca Kutay Apartmanı'ndaki hırsızlıkta ele geçirilen eşyaların büyük kısmı bulunarak sahiplerine iade edildi.

Yakalanan şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.