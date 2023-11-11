Bandırma'da İDO seferleri iptal edildi

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bandırma - Yenikapı - Kadıköy seferinin iptal edildiğini duyurdu.

KAYNAK: İHA
Bandırma'da İDO seferleri iptal edildi

İDO, olumsuz hava şartları sebebiyle 11 Kasım tarihli bazı deniz otobüsü seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji müdürlüğünden Bandırma için yapılan açıklamada, "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına 50-80 km/saat beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde açıklama yapıldı.

İDO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İDO'dan yapılan açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 11.11.2023 Bandırma - Yenikapı - Kadıköy seferimizi iptal etmek zorunda kaldık" şeklinde açıklama yapılarak seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

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