Bandırma’da ocakta unutulan tencere yangına sebep oldu

Bandırma’ya bağlı Ayyıldız Mahallesi, 4043 Sokak, No:27 adresindeki evin çatı katında yangın çıktı. Bir çiftin evde salça yaparken tencereyi ocakta unutması sebebiyle çıktığı ifade edildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri tarafından müdahale edildi.
Yangın ekiplerin koordineli çalışmasıyla birlikte kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonrası maddi zarar yaşanırken dumandan etkilenenler ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili çalışma başlatıldığı ifade edildi.