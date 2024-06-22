Bandırma’da otel odasında esrarengiz ölüm

Olay, Dere Mahallesi'nde İnönü Caddesi'ndeki bir otelde gerçekleşti.

Yaklaşık bir yıldır bu otelde yaşayan 51 yaşındaki Eti Bank çalışanı Kamil Özkan, odasında ölü olarak bulundu.

Oda içerisinden gelen kötü kokular üzerine otel işletmecisi durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine intikal eden ekipler, Özkan'ın yatakta yatan cansız bedeni ile karşılaştı.

İlk bulgulara göre, Özkan'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Özkan'ın kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Meydana gelen bu olayla ilgili olarak soruşturma açıldı.