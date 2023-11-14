Bandırma'dan çalınan otomobille Bursa'ya kaçtılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobil çalan şahıslar, çaldıkları araçla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçtı. Ekipleri tarafından ortaklaşa çalışma sonucu şüpheliler, bir başka araca ait plakayı çalarken yakalandı.

KAYNAK: İHA
Bandırma'dan çalınan otomobille Bursa'ya kaçtılar

Edinilen bilgilere göre, 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak üzerinden 92 model bir otomobili çalan şahıslar, araçla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti.

aw076502-01.jpg Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet görevlileri ile ortaklaşa çalışma yapan Bandırma Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin buradan da aynı marka ve aynı renk bir araca ait plaka çalarak Bandırma'dan çaldıkları araca taktıklarını tespit etti.

aw076502-02.jpgŞüphelilerin ertesi gün tekrar Bandırma'ya gelmesi üzerine takip eden emniyet ekipleri, şahısları ve aracı olay anında yakaladı. Şüphelilerden M.A. (28) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.A. (21) ise gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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