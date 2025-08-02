Bandırmalı hayırseverden anlamlı bağış

Bandırma'nın Paşabayır Mahallesi'nde çocuklara yönelik sosyal yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk öncülüğünde yaz döneminde çocukların ayaklarının terlememesi için anlamlı bir kampanyaya daha imza attı.

Kış aylarında gerçekleştirilen bot kampanyasında olduğu gibi, bu kez de bir hayırsever iş insanı tarafından 40 çift terlik ve 18 çift ayakkabı bağışlandı. Yardımlar, Paşabayır Mahalle Muhtarlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Muhtar Belgin Şentürk, yapılan yardımlardan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu iş insanı uzun zamandır her kampanyamızda bizim yanımızda. Daha önce kışın çocuklarımızın ayakları üşümesin diye bot desteğinde bulunmuştu. Şimdi ise yaz için terlik ve spor ayakkabılarla destek verdi. Kendisine hem şahsım hem de çocuklar adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Terlik ve ayakkabılar, muhtarlık tarafından sosyal medya aracılığıyla duyurularak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırılacak. Muhtar Şentürk, "Her çocuğun ayak numarasını tek tek bilemeyeceğimiz için duyarlı ailelerimiz çocuklarını alıp gelip burada deneyecekler. Seçtikleri ürünleri gönül rahatlığıyla alıp gidecekler." şeklinde konuştu.

Şentürk, bağışta bulunan hayırsever iş insanına iş yaşamında başarılar dileyerek, verdiği gönülden destek için bir kez daha teşekkür etti.