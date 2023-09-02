Bandırmaspor Sakaryaspor karşısında hata yapmadı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi.
Bandırmaspor'un gollerini Mücahit Albayrak, Djitte ve Jozefzoon kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golünü ise Nalepa kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Bandırmaspor ve Sakaryaspor karşı karşıya geldi.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi.
Bandırmaspor'un gollerini Mücahit Albayrak, Djitte ve Jozefzoon kaydetti.
Sakaryaspor'un tek golünü ise Nalepa kaydetti.