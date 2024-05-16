Uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu
Turist kafilesiyle geldiği Pamukkale’de kaybolan ve 24 saat sonra uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı Maria Jolanta Latacz’ın ölüm nedeni belli oldu. Yaşlı kadının kalp krizi geçirdikten sonra uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Antalya’da kaldığı otelden, Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni görmek için bir turist kafilesiyle birlikte Denizli’ye giden Polonyalı Maria Jolanta Latacz, 8 Mayıs’ta öğle saatlerinde kaybolmuştu.

DERE YATAĞINDA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

73 yaşındaki turist en son Hierapolis Antik Kenti'ndeki antik tiyatro çevresinde ve Kleopatra Antik Havuzu'nda yüzerken görülmüştü.

Ertesi gün ise Pamukkale ören yerinin güney kapısına yakın bir konumda bulunan Domuzçukuru mevkinde yer alan dere yatağında Latacz’ın cansız bedeni bulunmuştu.

KALP KRİZİ GEÇİRİP DENGESİNİ KAYBEDEREK UÇURUMDAN YUVARLANDI

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Maria Jolanta Latacz’ın cesedi üzerindeki otopsi işlemleri tamamlandı.

Otopsi işlemleri sonucunda kalp krizi geçiren yaşlı kadının dengesini kaybederek yaklaşık 75 metrelik uçurumdan düştüğü belirlendi.

Konsolosluk yetkililerine teslim edilen Latacz’ın naaşı, Antalya üzerinden Polonya'ya götürülecek.

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