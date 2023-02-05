Gitti Mesut Bakkal, geldi İlker Püren

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'da teknik direktör görevine İlker Püren'in getirildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Mesut Bakkal'ın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşıldı.

Açıklamada, "İlker Püren ile 1,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzalanmıştır. Hocamıza yeni görevinin hayırlı olmasını diler, bordo-beyazlı camiamızda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.