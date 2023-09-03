Bangladeş'te dang humması: 618 kişi öldü

Bangladeş'te son 24 saatte 21 kişinin dang hummasından hayatını kaybetmesiyle yılın başından bu yana ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı 618'e yükseldi.

KAYNAK: AA
Bangladeş'te dang humması: 618 kişi öldü

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğü (DHGS) tarafından yapılan açıklamada, ağustosta 342 kişinin dang hummasından öldüğü ve 2023'te toplam ölümlerin 618'e yükseldiği belirtildi.

DHGS açıklamasında, ülkede toplam vaka sayısının yaklaşık 127 bin 700 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 24 saatteki ölümlerden 17'sinin Dakka'da gerçekleştiği ve toplam ölü sayısının 456'ya çıktığı başkentin dang hummasının en fazla görüldüğü yer olduğu bildirildi.

DGHS Sözcüsü Dr. Nazmul Islam, yaptığı açıklamada, virüs görülen kişileri "zamanında" hastaneye başvurmaya davet etti.

DANG HUMMASI

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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