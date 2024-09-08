Bangladeş’te ‘Dang Humması’ alarmı: Son 24 Saatte 463 yeni vaka, 1 ölüm

Kaynak: AA
Bangladeş’te ‘Dang Humması’ alarmı: Son 24 Saatte 463 yeni vaka, 1 ölüm

Bangladeş'te dang humması nedeniyle bir günde 463 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bangladeş'te dang humması salgını hızla yayılıyor. The Daily Star gazetesinin aktardığına göre, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, son 24 saatte 463 kişinin dang humması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Bu sürede, hastalık nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yılbaşından bu yana dang hummasından ölenlerin sayısı 96'ya ulaştı ve toplam vaka sayısı 15 bin 670’e çıktı. Ülke genelinde şu anda 1582 kişi tedavi görüyor.

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Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen bir virüs hastalığı olup, sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor.

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Hastalık, genellikle hafif ateşe yol açarken, bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

Dang humması vakaları gittikçe artıyorDang humması vakaları gittikçe artıyor

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Vakalar, özellikle yağış dönemlerinde artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süreli yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin yayılmasını teşvik ettiğini belirtiyor.

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Su birikintilerinde larva oluşturan sivrisineklerle mücadele için düzenli ilaçlama yapılması gerektiği vurgulanıyor.

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