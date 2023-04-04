Bangladeş’te devasa yangın. 600 itfaiyeci yangını söndürmek için uğraştı

Yüzlerce itfaiyeci ve ordu mensubu, dün Bangladeş'in başkenti Dakka'da popüler bir giyim pazarında çıkan ve şehrin eski mahallelerini siyah dumanla boğan devasa bir yangına karşı mücadele etti.

Şimdiye kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi, ancak dükkan sahipleri ve itfaiye yetkilileri, ünlü Bongo Bazar pazarının ve çevresindeki diğer üç küçük pazarın yangında neredeyse tamamen yok olduğunu söyledi.

Askeri yetkililere göre, yangının kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ekipleri konuşlandırıldı. Bir askeri sözcü, " Yangınla mücadele çalışmalarına bir Bangladeş Hava Kuvvetleri helikopteri de katıldı " dedi.

Dükkan sahipleri, şok ve gözyaşları içinde, kaldırımda oturmuş, yılın en önemli Müslüman bayramı olan Ramazan bayram için satmayı planladıkları giysi stoklarını toplamak için son şanslarının dumanlar içinde kaldığını çaresiz gözlerle izlediler. Bir dükkan sahibi “ Her şeyi kaybettim. Bayram için kıyafet almak için (14.200 $) borç aldım ”dedi.

Bongo Bazar, Bangladeş'teki fabrikalarda Batılı büyük markalar için üretilen ve kalite kontrolünde reddedilen giysilerin gülünç fiyatlara satıldığı Dakka'nın ana pazarlarından biridir.