Banka şubesinde bekleme dönemi kapanıyor

Teknolojinin gelişmesi ile her geçen farklı bir yenilik hayatımıza girmeye devam ediyor. Pandemi ile dijitalleşmede farklı bir boyuta geçen bankacılık sisteminde ise şubede sıra bekleme kavramı ise kısa bir zaman sonra tamamen tarihe karışabilir.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre, mobil ve internet bankacılığı kullananların oranı ülkemizde de her geçen gün artıyor.

Ancak diğer taraftan bankalar artık şubeye gitmeden de müşteri edinimi yapabiliyor.

Tüketiciler oturdukları yerden, cep telefonları üzerinden daha önce hiç müşterisi olmadıkları bir bankanın müşterisi olabiliyor.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak bankaların şube sayısında düşüş gözlemlenirken orta vadede bankacılığın tamamen dijital ve şubesiz hale gelmesine neredeyse kesin gözüyle bakılabilir.

UZAKTAN BAŞVURU YAPAN MÜŞTERI SAYISI 836 BİN

Değişen mevzuata göre artık bankalara fiziki olarak gitmeden cep telefonundan dakikalar içinde müşteri olmak mümkün hale geldi.

Türkiye Bankalar Birliğinin haziran ayında yayınladığı ‘Uzaktan ve Şubeden Müşteri Edinim İstatistikler’ raporuna göre, 2023’ün haziran ayında ‘uzaktan başvuru sayısı’ 836 bin, ‘uzaktan-müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan müşteri sayısı’ 389 bin oldu.

‘Uzaktan başvuru sayısı’ 2022’de 1 milyon 133 bin ve ‘Uzaktan-müşteri temsilcisi ile sonuçlandırılan müşteri sayısı’ ise 2022’de 365 bin idi.

BEŞ YIL ÖNCE AKTİF DİJİTAL BANKACILIK MÜŞTERİ SAYISI 39 MİLYON İDİ

Türkiye Bankalar Birliği’nin temmuz ayında yayınladığı verilere göre; Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı bir önceki yıla göre 18 milyon 503 bin kişi artarak 103 milyon 634 bin kişiye ulaştı.

Bu kullanıcıların 2 milyon 9 bini “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 91 milyon 351 bini “sadece mobil bankacılık” işlemi yapıyor.

Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısının 10 milyon 274 bin kişi olduğu görülüyor. Beş yıl önce ise aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 39 milyon idi.

EN AKTİF KULLANICILAR 36-55 YAŞ ARASINDA

Nisan-Haziran 2023 dönemi içinde aktif bireysel dijital bankacılık müşterilerinin yaş grupları bazında dağılımında ilk sırayı 40 milyon kişi ile 36-55 yaş grubu aldı.

Bu sıralamayı, 27 milyon kişi ile 26-35 yaş grubu, 19 milyon kişi ile 18-25 yaş grubu izledi.

"SAYFALARCA KAĞIT İMZALAMA DÖNEMI ARTIK KAPANIYOR"

Dijital bankacılığın yükselişiyle ilgili konuşan encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, şunları söyledi:

"Toplam dijital bankacılık kullanan müşterilerin sayısı zaten yüksek ancak bankacılıkta asıl devrim, uzaktan müşteri edinimi tarafında oluyor.

Artık tüketiciler banka şubesine gitmeden uzaktan cep telefonları üzerinden saniyeler içinde daha önce hiç çalışmadığı bir bankanın müşterisi olabiliyor.

Şubede bekleme, sayfalarca kağıt imzalama dönemi artık kapanıyor. 2021 yılının mayıs ayında aylık 69 bin olan uzaktan müşteri olan kişilerin sayısı, 2023 yılında aylık ortalama 500 binlere ulaştı.

Bu sayede bankalar yavaş yavaş tam anlamıyla şubesiz bankacılığa geçiş yapıyor.

Orta vadede artık bankacılığın tamamen değiştiğini ve neredeyse tüm bankaların çok az – belki de hiç şubesi olmayacağı günleri göreceğiz.

Bankaların en yüksek gider kalemlerinin başında gelen şubelerin yarattığı masraflar bankaların giderlerinden düşecek ve bu sayede daha düşük oranlı kredi oranı ile daha yüksek oranlı mevduat teklifi vermek konusunda bankaların eli önemli ölçüde güçlenecek.

Neredeyse tüm bankaların ciddi anlamda uzaktan kanallara önemli yatırımlar yaptığına şahitlik ediyoruz."