Bankacılık sektöründe mevduat azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan mevduat açıklamasıTCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 mayısla biten haftada 171 milyar 984 milyon lira azalış gösterdi. Böylece toplam mevduat16 trilyon 149 milyar 218 milyon liraya düştü.

TCMB verilerine göre aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,87 düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon liraya geriledi. Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azaldı ve 6 trilyon 369 milyar 217 milyon lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam döviz mevduatı, geçen hafta 207 milyar 812 milyon dolar düzeyindeydi. Bu tutarın 175 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında olduğu belirlendi.

KREDİLERDE DURU NE?

Bankalardaki tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,53 artış göstererek, 1 trilyon 559 milyar 269 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde taksitli krediler de artış gösterdi. Kredi kartları bakiyesi ise 3 mayısla biten hafta yüzde yüzde 1,55 artış göstererek, 1 trilyon 857 milyar 864 milyon liraya ulaştı.

Bankalardaki tüketici kredilerinin 401 Milyar 372 milyon lirası konut kredisi olurken, 68 milyar 517 milyon lirası taşıt kredisi olarak kayıtlara geçti. 1 Trilyon 89 milyar 378 milyon lirası da diğer kredi kaleme olarak açıklandı.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Mayıs ile biten haftada 38 milyar 184 milyon lira artarak 12 trilyon 681 milyar 194 milyon liraya yükseldi.