Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 19,9 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü, Temmuz 2023 döneminde 2022 sonuna kıyasla yüzde 39,2 artarak 19 trilyon 965,6 milyar liraya yükseldi.

KAYNAK: AA
Bankacılık sektörünün aktifleri temmuzda 19,9 trilyon lirayı aştı

BDDK tarafından Temmuz 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 19 trilyon 965 milyar 570 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 5 trilyon 618 milyar 180 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 39,2 oldu.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 36,2 artarak 10 trilyon 322 milyar 795 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 42,3 yükselerek 3 trilyon 373 milyar 669 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,60 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 40,6 artarak 12 trilyon 455 milyar 894 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 28 artışla 1 trilyon 799 milyar 4 milyon liraya ulaştı.

Temmuz 2023 döneminde sektörün dönem net karı 293 milyar 417 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,70 seviyesinde gerçekleşti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
Son Haberler
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi Spor
Süper Lig'den 4 futbolcu Kamerun Milli Takımı'na seçildi
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama Güncel
Devlet korumasındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde büyük suçlama
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı Güncel
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu Güncel
Antalya sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu
Başakşehir'den stopere takviye Spor
Başakşehir'den stopere takviye
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi Güncel
İBB'nin kaçak Suudi şirketi yıkmasına valilik kalkan oldu. Yıkım böyle engellendi
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü Magazin
Melis Sezen Kenan Doğulu konserinde kurtlarını döktü