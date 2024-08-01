Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 26 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya oranla 156,8 milyar lira artış göstererek 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin TL’ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Açıklanan veriler değerlendirildiğinde, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 26 Temmuz ile biten haftada 156 milyar 784 milyon 422 bin TL artarak 17 trilyon 401 milyar 922 milyon 768 bin TL’ye çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,84 artış göstererek 10 trilyon 547 milyar 446 milyon 517 bin TL, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,14 azalışla 6 trilyon 136 milyar 573 milyon 343 bin TL olarak gerçekleşti.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 195 milyar 978 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Açıklanan bu tutarın 165 milyar 186 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler ele alındığında 26 Temmuz itibarıyla 771 milyon dolarlık artış yaşandı.

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