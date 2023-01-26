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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Ocak ile biten haftada 24,8 milyar lira artarak 9 trilyon 397,9 milyar liraya yükseldi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:59
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 9 trilyon 397 milyara ulaştı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 20 Ocak ile biten haftada 24 milyar 819 milyon 475 bin lira artarak 9 trilyon 397 milyar 893 milyon 412 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,8 artışla 4 trilyon 860 milyar 305 milyon 49 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,1 azalışla 4 trilyon 156 milyar 813 milyon 964 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 232 milyar 233 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 197,9 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 20 Ocak itibarıyla 616 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

aksitli ticari kredi miktarı arttıevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 1 trilyon 49 milyar 474 milyon 400 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,7 azalışla 879 milyar 368 milyon 702 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 0,1 yükselişle 669 milyar 654 milyon 463 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 330 milyar 169 milyon 547 bin lirası konut, 40 milyar 593 milyon 471 bin lirası taşıt ve 678 milyar 711 milyon 382 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Ocak ile biten haftada 33 milyar 601 milyon 498 bin lira artarak 7 trilyon 419 milyar 421 milyon 769 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,8 artış kaydetti.

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