Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi

Ekonomist Selçuk Geçer, bankalardaki döviz hesaplarına vergi geleceğine dair kulisler aldığını duyurdu. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde dolar sahiplerini nelerin beklediğini açıkladı.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 1

Editör: Erhan SONGÜR

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 2

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), son yıllarda ekonomistlerin tüm uyarılarına karşın yapmış olduğu hamleler doğrultusunda Türk Lirasının değerini düşürdükçe düşürdü.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 3

28 Mayıs seçimlerinden sonra yeni ekonomi kadroları belirlendi. Piyasalar, geçmiş yıllarda yapılan yanlışların faturasıyla uğraşırken Dolar kuru 26 lirayı geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 4

Seçimlerden önce Merkez Bankası eliyle çok sayıda döviz işlemlerini kısıtlayıcı karar alan iktidarın yeni dönemde bankalarda döviz hesabı bulunan vatandaşlara ek vergiler getireceği iddia edilirken, böyle bir durumun yaşanması halinde Türk ekonomisini nelerin beklediğini Selçuk Geçer şu ifadelerle açıkladı:

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 5

"DOLARDA KARABORSA ARTAR"

"Bankalardaki döviz hesaplarına vergi gelecek diyorlar. Vergi gelebilir arkadaşlar.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 6

Daha önce de böyle bir takım hatalar yapıldı. Bu hatayı yaptığınız an itibariyle kayıt dışını artırırsınız. Millet parasını bankadan çeker.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 7

Bir kereye mahsus o vergiyi öder, parasını yastık altına götürür ve ondan sonra piyasa ile banka arasındaki makas açılmaya başlar.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 8

Kapalıçarşı'da döviz çok daha pahalı olur, bankalarda biraz daha ucuz olur sonra bankalar döviz bulabilmek için daha yüksek fiyatlar teklif edip, daha yüksek fiyata satar ve bu da yine bankalar arası piyasalarda makasın açılmasına neden olur. Bu yüzden umarım böyle bir şey yapmaktan kaçınırlar.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 9

DÖVİZ MEVDUATLARI DONDURULABİLİR Mİ?

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 10

Döviz hesaplarına ek vergi getirileceğine yönelik iddialar, seçim öncesinde ekonomist Atilla Yeşilada tarafından belirtilen "Sıradaki adım döviz mevduatlarını dondurmak" iddiasını yeniden gündeme getirdi.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 11

Vergilerde peşi sıra zam yapan iktidarın, emekli maaşlarında vanayı kısması ve yapılan artışa en düşük emekli maaşını dahil etmemesi "kemer sıkma" politikalarının başlangıcı olarak yorumlanırken, Yeşilada'nın Şubat ayında kullandığı şu ifadeler yeniden gündem oldu:

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 12

"Bu kaygı verici gelişmelere bakıp ekonomide yön değişikliği beklemek hata olur. Dedim ya RTE rejiminin en temel fıtratı, hasta tedaviye cevap vermediğinde dozu ikiye katlamaktır. Bu gözlemden yola çıkarak, önümüzdeki haftalarda şiddetlenecek devalüasyon baskılarını dizginlemek için alınacak tedbir de belli:

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 13

Bireylerin döviz mevduatı dondurulacak, ya da bu mevduatı kullanım hakları büyük ölçüde sınırlanacak.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 14

Bu işlem zaten kurumsal mevduata yapıldı. İş dünyasının tüm serbest döviz birikimi KKM’de kitlendi. Şu ana kadar bireysel döviz mevduata konulan kısıtlamalar çok mütevazi kaldı, çünkü artık dolar zenginlerinin çoğunluğunu AKP seçmeni oluşturuyor.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 15

Ama, artık havuzda su bitti. Bu zengin AKP seçmenini dahi kayırmak imkansız. Fakir seçmenden bir kaç oy daha çalmak için döviz kurunun yatay kalması kaçınılmaz bir gereksinim.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 16

O zaman, yakında döviz mevduatını hesaptan hesaba transfer etmeye ve bankadan çekmeye de sınırlama gelecek.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 17

Tabi ki, mevduatın %55’ni tutan milyonerler aptal değil. Bu kadar serveti biriktirebilen bir birey herhalde onu koruyacak finansal bilgiye de sahiptir. Onlar bulutlara yazılan mesajı aldı:

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 18

"RTE BİR GECE DEĞİL, BİR SABAH ANSIZIN, SAAT 09:00’DA BANKA ŞUBELERİ AÇILDIĞINDA GELECEK"

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 19

Artık ilk kaçanın canını kurtaracağı, geride kalanın kurtlara akşam öğünü olacağı günlere girdik.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 20

Bu ana kadar çok yavaş ilerleyen kriz belirtileri hızlanacak.

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Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi 21

RTE bir gece değil, bir sabah ansızın, saat 09:00’da banka şubeleri açıldığında gelecek. O gelmeden biz gidelim bari.

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