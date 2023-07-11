Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi

Kapalıçarşı'da döviz çok daha pahalı olur, bankalarda biraz daha ucuz olur sonra bankalar döviz bulabilmek için daha yüksek fiyatlar teklif edip, daha yüksek fiyata satar ve bu da yine bankalar arası piyasalarda makasın açılmasına neden olur. Bu yüzden umarım böyle bir şey yapmaktan kaçınırlar.