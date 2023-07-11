Bankada dolar hesabı olanlara kara haberi Selçuk Geçer verdi

Ekonomist Selçuk Geçer, bankalardaki döviz hesaplarına vergi geleceğine dair kulisler aldığını duyurdu. Bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde dolar sahiplerini nelerin beklediğini açıkladı.
Editör: Erhan SONGÜR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), son yıllarda ekonomistlerin tüm uyarılarına karşın yapmış olduğu hamleler doğrultusunda Türk Lirasının değerini düşürdükçe düşürdü.
28 Mayıs seçimlerinden sonra yeni ekonomi kadroları belirlendi. Piyasalar, geçmiş yıllarda yapılan yanlışların faturasıyla uğraşırken Dolar kuru 26 lirayı geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Seçimlerden önce Merkez Bankası eliyle çok sayıda döviz işlemlerini kısıtlayıcı karar alan iktidarın yeni dönemde bankalarda döviz hesabı bulunan vatandaşlara ek vergiler getireceği iddia edilirken, böyle bir durumun yaşanması halinde Türk ekonomisini nelerin beklediğini Selçuk Geçer şu ifadelerle açıkladı:
"DOLARDA KARABORSA ARTAR"
"Bankalardaki döviz hesaplarına vergi gelecek diyorlar. Vergi gelebilir arkadaşlar.
Daha önce de böyle bir takım hatalar yapıldı. Bu hatayı yaptığınız an itibariyle kayıt dışını artırırsınız. Millet parasını bankadan çeker.
Bir kereye mahsus o vergiyi öder, parasını yastık altına götürür ve ondan sonra piyasa ile banka arasındaki makas açılmaya başlar.
Kapalıçarşı'da döviz çok daha pahalı olur, bankalarda biraz daha ucuz olur sonra bankalar döviz bulabilmek için daha yüksek fiyatlar teklif edip, daha yüksek fiyata satar ve bu da yine bankalar arası piyasalarda makasın açılmasına neden olur. Bu yüzden umarım böyle bir şey yapmaktan kaçınırlar.
DÖVİZ MEVDUATLARI DONDURULABİLİR Mİ?
Döviz hesaplarına ek vergi getirileceğine yönelik iddialar, seçim öncesinde ekonomist Atilla Yeşilada tarafından belirtilen "Sıradaki adım döviz mevduatlarını dondurmak" iddiasını yeniden gündeme getirdi.
Vergilerde peşi sıra zam yapan iktidarın, emekli maaşlarında vanayı kısması ve yapılan artışa en düşük emekli maaşını dahil etmemesi "kemer sıkma" politikalarının başlangıcı olarak yorumlanırken, Yeşilada'nın Şubat ayında kullandığı şu ifadeler yeniden gündem oldu:
"Bu kaygı verici gelişmelere bakıp ekonomide yön değişikliği beklemek hata olur. Dedim ya RTE rejiminin en temel fıtratı, hasta tedaviye cevap vermediğinde dozu ikiye katlamaktır. Bu gözlemden yola çıkarak, önümüzdeki haftalarda şiddetlenecek devalüasyon baskılarını dizginlemek için alınacak tedbir de belli:
Bireylerin döviz mevduatı dondurulacak, ya da bu mevduatı kullanım hakları büyük ölçüde sınırlanacak.
Bu işlem zaten kurumsal mevduata yapıldı. İş dünyasının tüm serbest döviz birikimi KKM’de kitlendi. Şu ana kadar bireysel döviz mevduata konulan kısıtlamalar çok mütevazi kaldı, çünkü artık dolar zenginlerinin çoğunluğunu AKP seçmeni oluşturuyor.
Ama, artık havuzda su bitti. Bu zengin AKP seçmenini dahi kayırmak imkansız. Fakir seçmenden bir kaç oy daha çalmak için döviz kurunun yatay kalması kaçınılmaz bir gereksinim.
O zaman, yakında döviz mevduatını hesaptan hesaba transfer etmeye ve bankadan çekmeye de sınırlama gelecek.
Tabi ki, mevduatın %55’ni tutan milyonerler aptal değil. Bu kadar serveti biriktirebilen bir birey herhalde onu koruyacak finansal bilgiye de sahiptir. Onlar bulutlara yazılan mesajı aldı:
"RTE BİR GECE DEĞİL, BİR SABAH ANSIZIN, SAAT 09:00’DA BANKA ŞUBELERİ AÇILDIĞINDA GELECEK"
Artık ilk kaçanın canını kurtaracağı, geride kalanın kurtlara akşam öğünü olacağı günlere girdik.
Bu ana kadar çok yavaş ilerleyen kriz belirtileri hızlanacak.
RTE bir gece değil, bir sabah ansızın, saat 09:00’da banka şubeleri açıldığında gelecek. O gelmeden biz gidelim bari.