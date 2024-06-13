Bankada hesabı olanlar dikkat. Kritik uyarı geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Bankada hesabı olanlar dikkat. Kritik uyarı geldi

Türkiye Bankalar Birliği'nden hesap sahiplerine çok önemli uyarı. Son dönemde dolandırıcılık olaylarının arttığına işaret ederek, kullanıcılara dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden dikkat çeken uyarı...TBB açıklama yaptı, güvenlik uyarısında bulundu. Açıklamada son dönemde yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşıldığı öne sürüldü.

HESAP SAHİBİ SORUMLUDUR

Türkiye Bankalar Birliği hesaptan, hesap sahibinin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, bu tip işlemler nedeniyle hesap sahiplerinin hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilecekleri kaydedildi.

Türkiye Bankalar Birliği açıklamasında şunlar belirtildi:

"Banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilerin hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir."

Banka hesaplarını üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenlerin, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde bu suça iştirak edenlerin hapis cezası ve adli para cezası ile karşılaşabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız. Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz." değerlendirmesine yer verildi.

İlgili Haberler
Ahmet Hakan köşesinde çikolata reklamı yaptı. Genel Yayın Yönetmeni reklam yapar mı?
Ticaret Bakanlığı kritik karar. Faaliyetleri durduruldu
TMSF üç şirketi elden çıkarıyor! 200 milyon lira
Son Haberler
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı Spor
Rıza Çalımbay neden kaçtı? Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı Dünya
Kırgızistan'da kurbanlar anıldı
Tır ile otomobil çarpıştı Gündem
Tır ile otomobil çarpıştı
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Taliban isimleri değiştiriyor Dünya
Taliban isimleri değiştiriyor
Belasını aramak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Belasını aramak deyimi ne anlama geliyor?
Suna Yıldızoğlu'na Aktrolden ölüm tehdidi. Bu gücü kimden alıyor Magazin
Suna Yıldızoğlu'na Aktrolden ölüm tehdidi. Bu gücü kimden alıyor