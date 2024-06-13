Bankada hesabı olanlar dikkat. Kritik uyarı geldi

Türkiye Bankalar Birliği'nden dikkat çeken uyarı...TBB açıklama yaptı, güvenlik uyarısında bulundu. Açıklamada son dönemde yasa dışı yollarla elde edilen paraların, müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşıldığı öne sürüldü.

HESAP SAHİBİ SORUMLUDUR

Türkiye Bankalar Birliği hesaptan, hesap sahibinin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, bu tip işlemler nedeniyle hesap sahiplerinin hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilecekleri kaydedildi.

Türkiye Bankalar Birliği açıklamasında şunlar belirtildi:

"Banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilerin hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir."

Banka hesaplarını üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenlerin, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada, dolandırıcılığın bir parçası haline gelindiğinde bu suça iştirak edenlerin hapis cezası ve adli para cezası ile karşılaşabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız. Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz." değerlendirmesine yer verildi.