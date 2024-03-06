Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor. 41 bin TL'ye yükseldi

Ocak ayı itibarıyla düşüş gösteren ve şubat ayında yukarı yönlü ivmelenen mevduat faizlerindeki getiriler dikkatleri üzerine çekiyor. Mart ayının ilk günlerinde mevduat faizlerindeki yükseliş devam ediyor. Bankalar faiz oranlarını güncellemek için adım attı.

Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında mevduat faizlerinin geçen sene yüzde 20'lerde olduğunu, şu anda ise 50’nin üzerinde olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, Dolayısıyla TL’yi destekleyen bir politika seti var. Lira itibar kazanacak, reel olarak değer kaybetmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Tasarruflarını borsa, altın ve döviz gibi riskli varlıklardan ziyade sabit getirisi olan mevduat faizlerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılar bankalardaki güncel faiz oranlarını takip etmeye başladı. Mart itibarıyla mevduat faizlerinde yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞİN NEDENİ NE?

Mevduat faizlerinde yükselişin en büyük sebebinin enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi olduğunu söyleyen Kurtuluş, üzere ekonomi yönetiminin 2024 yılı ile ilgili enflasyon hedefi yüzde 36 olduğunu hatırlatarak, enflasyonun beklenti üzerinde gelme si de mevduatları yükselttiğini vurguladı.

Kurtuluş, mevduatın cazip hale gelebilmesi ve yatırımların buraya yönlendirilmesi için enflasyonun üzerinde getiri getirmesi gerektiğini söyleyerek, enflasyonun hedeflerin üzerinde gerçekleşmiş olması faizlerdeki artışın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

FAİZLER DAHA NE KADAR YÜKSELİR?

Kurtuluş, enflasyondaki yükselişin azalacağını ve belli bir yerden sonra kontrol altına alınacağını düşündüğünü söyledi. Ayrıca bu politikalar devam ederse, enflasyonda düşüşün olabileceğini buna bağlı olarak da mevduat faizlerinin düşeceğini belirtti.

AYLIK MEVDUAT FAİZİ KAZANCI 1 MİLYONDA 41 BİN LİRA

Bankalarda mevduat faizleri yüzde 47-50 aralığında bulunuyor. Bu da 1 milyon TL’si olan kişinin 39 bin TL ile 41 bin TL arasında aylık mevduat kazancı elde etmesini ifade ediyor.

YATIRIM YAPACAKLARA ‘VADE’ UYARISI

Yerel seçimlere kadar daha kısa vadeli yatırımlar yapılmasını tercih ettiğini söyleyen Kurtuluş, ekonomi yönetimi istikrarlı bir şekilde politika uygulamaya devam ederse bundan sonrası için daha uzun vadeli 6 aylık hatta 1 yıllık mevduat yatırımları daha sağlıklı olacağını belirtti.

Ekonomi yönetiminin TL’yi cazip hale getirmekle ilgili argümanları devam ettiğini, bundan dolayı TL’yi cazip hale getirmek amacıyla en önemli enstrümanlardan bir tanesi mevduat olduğu için şu anda hala en cazip yatırım aracının mevduat olduğunu söyledi.

Son dönmemde borsada ciddi bir artış söz konusu olduğunu BIST 100 endeksi 9400 puan seviyelerine kadar geldiğini söyledi. Şu anda döviz getirisi ise ciddi oranlarda olmadığını burada en risksiz ve sağlıklı getiri yine mevduat faizlerinde olduğunu belirtti.