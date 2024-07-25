Bankada parası olanları sevindirecek haber. Merkez Bankası talimatı verdi

Kaynak: Dünya
Bankada parası olanları sevindirecek haber. Merkez Bankası talimatı verdi

Merkez Bankası’ndan bankada parası olanları sevindirecek haber geldi. Buna göre, bir süredir duran Türk Lirası ve altın karşılığı swap ihaleleri yeniden başlayacak.

Merkez Bankası’ndan bankada parası olanlar için çarpıcı bir karar geldi. Buna göre, Merkez Bankası, Türk Lirası ve altın karşılığı swap ihalelerinin başlayacağını duyurdu. Merkez Bankası’nın söz konusu gelişme sonrası mevduat faizlerini artırması bekleniyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bankacılık kaynakları, “Merkez Bankası’nın swap dahil ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, mevcut politika faizinde 5-10 puan aşağıda kalıyordu. Bu da parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini azaltan bir etki yapıyor ve piyasa faizlerini aşağı yönlü baskılıyordu. Şimdi bu hamle ile parasal aktarı mekanizmasının etkinliği artırılarak, mevduat faizlerinin negatif reel faiz bölgesinden uzaklaştırılması amaçlanıyor. Bu düzenleme ile şu anda yüzde 49-50,5 arasında bulunan mevduat faizleri ilk etapta 2-3 puan yukarı gidebilir” değerlendirmesini yaptı.

"TL VERİP DÖVİZ ALMAK İSTEYEN BANKALAR OLABİLİR”

Sektör kaynakları, swap ihaleleri ile birlikte Merkez bankasının Türk Lirası cinsi likidite ihtiyacını karşılamayı amaçladığını belirtirken, “Merkez Bankası, TL likiditeyi çekmek için ana kanal olarak yine depo ihaleleri ile ve ZK’ları kullanacaktır. Bu hamle de kullanılacaktır ama ana fonlama aracı olmayacaktır. Piyasada oluşan fazla TL’nin çekilmeyen kısmı bu hamle ile çekmek amaçlandı. Sistemin ihtiyacı olabilir. TL verip döviz almak isteyen bankalar olabilir” ifadelerini kullandı.

“YENİ DÜZENLEMEYE ŞİMDİLİK İHTİYAÇ YOK”

Önümüzdeki dönemde yeni bir likidite hamlesi gelip gelmeyeceği sorusuna bankacılık kaynağı şu yanıtı verdi:

“Mevcut fazla likidite çok yüksek değil. Acil bir hamleye daha ihtiyaç yok. Olursa ilk etapta depo ihaleleri üzerinden bir çekim yapılacaktır. Bir diğer hamle de likidite bonosu çıkarmak olabilir ancak TCMB bu kanalı kullanmayı tercih etmiyor."

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