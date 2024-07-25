Özgür Demirtaş ile Şakkadanak Necmettin yine karşı karşıya geldi. Hiç bir dediği çıkmayan Şakkadanak Necmettin fena tuş oldu

Sabancı Üniversitesi Finan Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür, Batırel'in "bir yılda ekonomide tarih yazıldı" sözlerini hatırlatıp, Şakkadanak Necmettin'e verdi veriştirdi.

Ekonomist Özgür Demirtaş, yaptığı paylaşımla Batırel'i hedef tahtasına oturtup, "Ekonomi elbette 2025 sonrası toparlanmaya başlayacak ama şu anda çekilen bunca acı sizin ve sizin gibi düşünenler yüzünden'' ifadesini kullandı.

Türk lirasının değer kaybettiği sıralarda televizyon programına çıkıp, ’Şakkadanak 10 milyar dolar satırım herkes şaşırır, ardından bir 10 milyar dolar daha satarım'' sözleri nedeniyle eleştirilen Türkiye gazetesi Necmettin Batırel, 23 Temmuz tarihli köşesinde İstanbul'un Londra'da pahalı eleştirileriyle ilgili bir yazı yazdı. Batırel, ‘’1 yılda ekonomide tarih yazıldı, dünya şapka çıkarıyor, ama hâlâ ülke ekonomisini kötü göstermek için İstanbul’daki hayatın Londra’dan pahalı olduğunu söyleyenler var. Onları oraya göndermek lazım…’’ diye yazdı.

İşte bu yazı üzerine daha önce televizyon programında karşı karşıya gelen Özgür Demirtaş sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu, Batırel'i hedef tahtasına oturttu.

Batırel'in yorumunu değerlendiren Özgür Demirtaş, sosyal medya üzerinden sert bir paylaşımda bulundu. Türkiye ekonomisinin iyi durumda olmadığını belirten Demirtaş paylaşımda beş maddeyi sıraladı.

1) Sizin de savunduğunuz şekilde, Merkez Bankası’nın bütün rezervleri eritildi.

2) Sizin de savunduğunuz şekilde, NAS Ekonomi Politikası diye bir şey adı altında faizler enflasyonun altına indirildi.

3) Sizin de savunduğunuz şekilde, karşılıksız para basıldı.

4) Sizin asla öngöremediğiniz şekilde, enflasyon bu yapılanların sonucunda patlamak ne kelime paramparça ederek patladı..

5) Şimdi geçmişte yapılan hataların diyetini ödüyoruz.

Batırel'e seslenen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ‘’Lütfen ekonomi çok iyi diyerek insanları üzmeyin’’ dedi. Özgür Demirtaş mesajının sonunan da şu notu düştü

"Ekonomi elbette 2025 sonrası toparlanmaya başlayacak ama şu anda çekilen buna acı siz ve sizin gibi düşünenler yüzünden…"

Prof.Dr. Özgür Demirtaş ile Necmettin Batırel dolar kurunun şu anki kurun onda biri olduğu dönemde, sarfedilen sözler hafızalardan yer etmişti.

Batırel o dönemde dolar kurunun düşürüşmesi için ekonomi yönetimine taktikler bile vermişti. O taktikler hafılara şöyle kazınmıştı.

"10 milyar dolar şakkadak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay. Çil yavrusu gibi dağılır millet"

Necmettin Batırel'in son 23 Temmuz yazısına yanıt olarak Özgür Demirtaş'in paylaşımı şöyle: