Bankalar Birliği'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bankalar Birliği'nin yeni dönem yönetim kurulu üyeleri belli oldu

Türkiye Bankalar Birliği, 67. Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, birliğin yönetim kurulu üyeleri seçildi. Yeni dönemde görev alacak yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili ise ilk yönetim kurulu toplantısında kararlaştırılacak.

İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Bankalar Birliği'nin 67. Olağan Genel Kurulu'nda, yeni dönem için yönetim kurulu üyeleri seçildi. Toplantı, İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlük Oditoryumu'nda yapıldı ve birliğin önümüzdeki dönemdeki rotasını çizecek isimler belirlendi. Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre; Akbank, Citibank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türk Eximbank, Ziraat Bankası, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Yapı ve Kredi Bankası, TBB'nin yeni yönetim kurulunu oluşturacak bankalar arasında yer aldı.

Denetçi üyeliklerine ise Fibabanka, QNB Finansbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın getirildiği açıklandı. Yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını yaparak başkan ve başkan vekilini seçecek.

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