Bankalar emekli promosyonu yarışında çıldırdı! Son gün 29 Şubat

2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla birlikte bankalarda promosyon hareketliliği devam ediyor.

Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler, nakit promosyon ödemesi alacakken, bankaların bu ödemeler için 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ettiği ifade ediliyor.

9 BİN TL İLE 15 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyorken, bankaların promosyon tutarlarının ise 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösterdiği öğrenildi.

İŞTE BANKALARDA SON DURUM

Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyorken, emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

Emekli maaşını 29 Şubat 2024 tarihine kadar Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 10 bin TL’ye varan promosyondan faydalanabiliyor.

29 Şubat'a kadar emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere ise 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza bin TL bonus fırsatı veriliyor.

1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri ise 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.