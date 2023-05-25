Bankalar seçim öncesi geri adım atmıştı: Özgür Demirtaş'tan korkutan öngörü

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kısıtlama ve yasaklarla vatandaşı zora sokan kredi kartlarında nakit avansa yönelik bir tahminde bulundu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "yakın bir zamanda nakit avans uygulamasının yeniden kesileceğini" öngördüğünü duyurdu.
Demirtaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
“Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.
Yazın kenara:
Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.
Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…”
NE OLMUŞTU?
Düşük faizi sürdürmeye çalışan ekonomi yönetimi, seçimler öncesinde dövizdeki artışı önlemeye çalışırken piyasaları huzursuz eden hamleye imza attı.
Merkez Bankası, döviz talebini artırdığı endişesiyle ucuz faizli nakit avansa kısıtlama getirdi. Vatandaşların tepkisi üzerine uygulamadan vazgeçilse de bankalar taksitli avansı tamamen kaldırdı. Nakit avansa ise 5-10 bin TL arasında sınırlama getirdi.
Borcunu borçla ödeyen vatandaşın kısıtlama uygulamasından etkilenmesi üzerine Merkez Bankası, kararı iptal ettiğini bankalara gönderdiği yazı ile bildirdi.