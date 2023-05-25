Bankalar seçim öncesi geri adım atmıştı: Özgür Demirtaş'tan korkutan öngörü

Merkez Bankası ve bankalardan peş peşe gelen nakit avans kararları vatandaşı zora sokmuştu. Özgür Demirtaş'tan korkutan bir yorum geldi.

Bankalar seçim öncesi geri adım atmıştı: Özgür Demirtaş'tan korkutan öngörü

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kısıtlama ve yasaklarla vatandaşı zora sokan kredi kartlarında nakit avansa yönelik bir tahminde bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "yakın bir zamanda nakit avans uygulamasının yeniden kesileceğini" öngördüğünü duyurdu.

Demirtaş, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Kredi Kartları NAKİT AVANS kesilmişti herkes ayağa kalktı, geri adım atıldı.

Yazın kenara:

Yakın gelecekte TEKRAR kesilecek.

Tahminim Gerçekleşince bu twitimi hatırlarsınız…”

zgur-demirtas-tweet.jpg

NE OLMUŞTU?

Düşük faizi sürdürmeye çalışan ekonomi yönetimi, seçimler öncesinde dövizdeki artışı önlemeye çalışırken piyasaları huzursuz eden hamleye imza attı.

Merkez Bankası, döviz talebini artırdığı endişesiyle ucuz faizli nakit avansa kısıtlama getirdi. Vatandaşların tepkisi üzerine uygulamadan vazgeçilse de bankalar taksitli avansı tamamen kaldırdı. Nakit avansa ise 5-10 bin TL arasında sınırlama getirdi.

Borcunu borçla ödeyen vatandaşın kısıtlama uygulamasından etkilenmesi üzerine Merkez Bankası, kararı iptal ettiğini bankalara gönderdiği yazı ile bildirdi.

İlgili Haberler
Bankalar acil olarak toplandı. Bankacılar perişan
Bankalarda kredi kartı kararı kaosu
CHP'li Özel'den zehir zemberek sözler: Gemiyi karaya oturtan beceriksiz kaptanı Nebati değil Erdoğan’ın kendisi
Bankaların kredi borcu olan müşterilerinden ne isteyeceğini Şenol Babuşçu açıkladı
Merkez Bankası cari açığın suçlusunu buldu.
Merkez Bankası'ndan kredi ve nakit avansta yeni karar
Öne Çıkanlar
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yasak Elma'nın finalinde Kadir Doğulu göndermesi Magazin
Yasak Elma'nın finalinde Kadir Doğulu göndermesi
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı Güncel
Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı
Aselsan’dan 9,5 milyon dolarlık satış sözleşmesi Ekonomi
Aselsan’dan 9,5 milyon dolarlık satış sözleşmesi
Rusya İsveçli 5 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti Dünya
Rusya İsveçli 5 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu Spor
Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Trabzon'u sağanak vurdu! Vatandaşlar korunmak için yer aradı Güncel
Trabzon'u sağanak vurdu! Vatandaşlar korunmak için yer aradı
Soylu'nun ziyaretinde Gazi Mahallesi'nde olaylar çıktı. Çok sayıda gözaltı var Siyaset
Soylu'nun ziyaretinde Gazi Mahallesi'nde olaylar çıktı. Çok sayıda gözaltı var